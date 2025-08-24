Kaffiprisane går i vêret – Trumps toll får skulda

Den amerikanske regjeringa har innført 50 prosent toll på brasiliansk kaffi. Tollsatsen tredde i kraft 6. august.
Det har gjort eksporten til landet uhaldbar, forstyrra marknadane og gjort det vanskeleg å måle kor mykje prisane kan stige, sa Cecafe-president Marcio Ferreira.
Kor høgt prisane kan stige, er det vanskeleg å seie noko om, sa han.
– I møte eg har hatt med amerikanarane, gjorde eg det klart at tollauken skapte uvisse som ville drive kaffiprisen opp globalt – og det er mogleg at det ikkje blir noko pristak, sa Ferreira.
Den høge tollsatsen er av mange rekna for å ha samanheng med rettssaka mot tidlegare president Jair Bolsonaro. Bolsonaro er tiltalt for å ha planlagt eit kupp etter at han tapte valet i 2022. Det er ei kjend sak at president Donald Trump støttar Bolsonaro og krev han lauslaten frå husarresten han sit i.
Korleis avlingane utviklar seg i Brasil, ser heller ikkje ut til å gjere situasjonen betre med det første, meinte kaffieksport-sjefen. Brasil er den største produsenten og eksportøren i verda av kaffi.
Innhaustinga av arabica-kaffibønner nærmar seg no slutten for sesongen og resultatet viser om lag 10 prosent mindre avling enn venta.
Avlingar mange stadar har blitt utsette for frost i august, og det vil truleg innebere redusert kaffiproduksjon neste år, ifølge Ferreira.
