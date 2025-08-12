Kvinner blir oftare uføre enn menn

Ein ny rapport viser at uførleiken blant kvinner har auka i alle aldrar utanom dei eldste sidan 2016. Den same utviklinga ser ein ikkje hos menn.

I tala som kjem fram i årets arbeidslivsrapport frå KLP viser at éin av ti med pensjon er heilt eller delvis uføre, skriv dei i ei pressemelding.

Andelen uføre kvinner er langt høgare enn andelen uføre menn, i gjennomsnitt over 2,5 gonger høgare. Ved utgangen av fjoråret var uføreandelen på 11,4 prosent blant kvinner samanlikna med 4,5 prosent for menn.

Det er stor skilnad mellom yrkesgrupper når det gjeld uførleik. Yrkesgruppene med høgast andel nye uføre er fagarbeidarar, barnehagelærarar, pedagogar og hjelpepleiarar. Leiarar, ingeniørar og teknikarar hadde dei lågaste andelane.

Rapporten viser samstundes at menn i større grad er 100 prosent uføre, medan kvinner gjerne har delvis uførepensjon.

Bakgrunnen for desse tala er innsikt i kring ein million yrkesaktive med pensjonsrettar frå KLP, som først og fremst er tilsett i kommune- og helsesektoren.

