Meir sommarfyll på fly enn før

Sidan koronapandemien har Luftfartstilsynet merkt ein sterk auke i talet på hendingar med rusa eller forstyrrande passasjerar i sommarmånadene.

I 2025 vart det registrert 86 slike hendingar i juni og juli, 25 fleire enn i same periode i 2019, som var siste normalår før pandemien.

– Det er alt frå vald og trakassering til røyking på toaletta, og til og med urinering i midtgangen, seier flyoperativ inspektør og fagansvarleg kabin David Opsahl Moldskred i Luftfartstilsynet til P4.

I 2024 var det 89 hendingar, medan det tilsvarande talet var 82 i 2023.

Moldskred seier at utviklinga først og fremst heng saman med auka alkoholbruk blant passasjerar.

I løpet av heile året vart det i 2024 registrert 623 slike hendingar, nesten dobbelt så mange som i 2019. Luftfartstilsynet har derfor gått saman med flyselskapa, politi, NHO Luftfart og arbeidstakarorganisasjonar.

– Vi ser no ein positiv trend. Fram til 31. juli hadde i 343 hendingar, mot 398 på same tid i fjor. Men tala er for høge framleis. Vi må ha ein nullvisjon når det gjeld uønskt åtferd om bord, seier Moldskred.

(©NPK)