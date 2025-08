Ny topp for pukkellaks – 11.500 fanga på éin dag

Tysdag denne veka vart det fanga over 11.500 pukkellaksar, noko som er ein førebels topp i år for den uønskte arten, ifølgje Miljødirektoratet.

Så langt i år er det fanga 94.475 pukkellaksar i norske elvar, hovudsakleg ved bruk av fiskefeller – og mesteparten i Finnmark.

– Måndag denne veka såg vi ein markant auke i talet på fanga pukkellaksar med 9.609, og den førebelse toppen så langt kom tysdag med 11.563 pukkellaksar fanga, seier fungerande miljødirektør Tone Lise Alstad Eid i ei pressemelding.

– Sett opp mot tala frå 2023 er denne auken forventa. No blir det for fullt jobba i elvane for å bevare den atlantiske laksen, seier ho vidare.

Så langt i år er det teke 24.850 pukkellaksar i Tanaelva. der Veterinærinstituttet har sett opp ei felle oppdrag frå Miljødirektoratet.

– Pukkellaksen kjem no i stort tal, akkurat som vi venta, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Dette er ein framand art som trugar naturen vår, og det er difor fint å sjå at så mange pukkellaksar blir stoppa. Tanaelva er ei av dei viktigaste lakseelvane i verda, og det er difor avgjerande at den atlantiske villaksen slepp forbi. Både fagfolk og frivillige gjer ein kjempeinnsats, og dei held fram det gode arbeidet i august, seier han.

Ved førre invasjon i 2023 registrerte Norsk institutt for naturforsking (Nina) nesten 580.000 pukkellaksar i norske elvar og kystområde. Det året vart rundt 250.000 pukkellaksar fanga.