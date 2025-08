Tømmerhogsten tok seg opp i første halvår

Det blir hogge mykje skog for å produsere tømmer, ifølgje Landbruksdirektoratet. I første halvår steig hogsten 9 prosent frå i fjor, samtidig som prisane auka.

Heile 7,29 millionar kubikkmeter med tømmer utgjorde avverknaden, altså hogsten for produksjon av tømmer. Det er over ein halv million kubikkmeter meir enn same periode i fjor.

Det opplyser Landbruksdirektoratet i ei pressemelding

med tal for skoghogst etter andre kvartal.

Ikkje berre hogsten har gått opp. Prisane har også stige, på både sagtømmer og massevirke. Massevirke er tømmer til trefordelingsindustrien, altså til produksjon av papir, kartong og liknande.

Frå mars til juni var prisauken for gran-sagtømmer 9 prosent og hamna på 1089 kroner i snitt per kubikkmeter. Prisen i snitt på furu-sagtømmer auka med 9 prosent og hamna på 1027 kroner per kubikkmeter.

Prisen i snitt på massevirke-gran auka med 2 prosent til 647 kroner, og med 4 prosent for massevirke-furu.

(©NPK)