Vinmonopolet innfører ny køløysing for spesialslipp

Kundar som vil sikre seg spesiallanseringar frå Vinmonopolet, må no registrere seg med BankID kvelden før.

Løysinga er innført for å hindre at nokon skal kunne logge seg på med fleire profilar, og gi alle likt høve til å handle.

– Ved å ha verifisering og påmelding sikrar vi at du

står i køen på PC-en eller mobilen din

, seier netthandelsjef Eirill Ramnes i Vinmonopolet til DinSide.

Kundar må verifisere og melde seg på før klokka 20 kvelden før eit slepp. Dagen etter loggar ein seg inn i nettbutikken klokka 8, der ein blir sloppe inn i eit venterom og får vite estimert ventetid.

Etter ein har vorte sleppt inn i nettbutikken får ein ti minutt på seg til å handle, slik ein har gjort tidlegare.

– Ved at vi veit kor mange som er påmelde på førehand, kan vi seie meir om kor lang tid køen vil ta. Det vil også gjere det meir føreseieleg for dei som ikkje ønskjer å handle på sleppet, men lurer på når nettsidene opnar igjen for vanleg trafikk, seier Ramnes.

Det er ikkje slik at dei første som melder seg på, står først i køen. Det blir nemleg trekt lodd mellom dei som har meldt seg på.

Ifølgje Vinmonopolets eiga oversikt

, er neste spesiallansering i nettbutikken 28. august.

