7 av 10 blinde blir hindra av elsparkesyklar

72 prosent av svaksynte og blinde opplever elsparkesyklar som ei avgrensing i rørslefridommen sin, ifølge ei ny undersøking. Noregs Blindeforbund krev tiltak frå politikarane.

– Vi krev reglar som får elsparkesyklar vekk frå fortau og gangareal, og vi krev at reglane blir handheva. Saman med fjerning av andre unødige hindringar for gåande, vil dette gjere det mykje enklare og tryggare for svaksynte og blinde å leve aktive og sjølvstendige liv, seier forbundsleiar Terje Andre Olsen i Noregs Blindeforbund i ei pressemelding.

I barometer for synslikestilling 2025 er det 54 prosent som svarer at dei regelmessig opplever elsparkesyklar som eit hinder for rørslefridommen sin, 10 prosent fleire enn to år tidlegare.

– Viss over halvparten av befolkninga hadde opplevd nye og aukande avgrensingar i rørslefridommen sin, hadde både media og politikarar vore raskt på banen. Når over halvparten av svaksynte og blinde regelmessig opplever at fridommen deira blir redusert av elsparkesyklar på fortau og gangareal, forventar vi same vilje til handling, seier Olsen.

