Skal byggje nytt interkommunalt krisesenter – målpris på 120 millionar kroner

Etne kommunestyre og formannskapet i Vindafjord vedtok denne veka å gå vidare med planane om nytt krisesenter i Aksdal, med målpris på 120 millionar kroner. Tysvær kommune får ansvar for å gjennomføre prosjektet.

Både Etne kommunestyre og formannskapet i Vindafjord vedtok saka samrøystes. Vedtaka er likelydande og bygger på same prosjektgrunnlag.

Bakgrunn for prosjektet

Det eksisterande krisesentertilbodet i regionen har vore i drift i over 40 år og er lovpålagt etter Lov om kommunale krisesentertilbod. Forskrift om sikkerheit i krisesentertilbodet stiller strenge krav til fysisk sikkerheit, skjerming, universell utforming og barnefagleg kvalitet. I 2022–2023 vedtok dei 16 eigarkommunane å etablere eit nytt samlokalisert krisesenter i Aksdal. Tidlegare konsept hadde høge kostnader og stort areal, men prosjektet er no vidareutvikla for å oppnå lågare totalkostnad med tilstrekkeleg kvalitet.

Den reviderte planen inneber at enkelte funksjonar som rus- og psykiatrifølgjebehov og overgangsleilegheiter vert teke ut av bygningsprogrammet og handtert i eigarkommunane gjennom alternative løysingar og avtalar. Reguleringsendring av valt tomt er også nødvendig.