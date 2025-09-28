Skal byggje nytt interkommunalt krisesenter – målpris på 120 millionar kroner

Etne kommunestyre og formannskapet i Vindafjord vedtok denne veka å gå vidare med planane om nytt krisesenter i Aksdal, med målpris på 120 millionar kroner. Tysvær kommune får ansvar for å gjennomføre prosjektet.
Både Etne kommunestyre og formannskapet i Vindafjord vedtok saka samrøystes. Vedtaka er likelydande og bygger på same prosjektgrunnlag.
Bakgrunn for prosjektet
Det eksisterande krisesentertilbodet i regionen har vore i drift i over 40 år og er lovpålagt etter Lov om kommunale krisesentertilbod. Forskrift om sikkerheit i krisesentertilbodet stiller strenge krav til fysisk sikkerheit, skjerming, universell utforming og barnefagleg kvalitet. I 2022–2023 vedtok dei 16 eigarkommunane å etablere eit nytt samlokalisert krisesenter i Aksdal. Tidlegare konsept hadde høge kostnader og stort areal, men prosjektet er no vidareutvikla for å oppnå lågare totalkostnad med tilstrekkeleg kvalitet.
Den reviderte planen inneber at enkelte funksjonar som rus- og psykiatrifølgjebehov og overgangsleilegheiter vert teke ut av bygningsprogrammet og handtert i eigarkommunane gjennom alternative løysingar og avtalar. Reguleringsendring av valt tomt er også nødvendig.
Ansvar og vidare framdrift
Tysvær kommune får fullmakt og ansvar som byggherre og oppdragsgjevar for byggjeprosjektet i Aksdal. Det betyr at Tysvær får myndigheit til å inngå nødvendige kontraktar og følgje opp både framdrift, kvalitet og økonomi – i tråd med dei vedtekne måla og rammene. Vedtaket inneber at alle dei involverte kommunane må innarbeide auka driftskostnader i sine økonomiplanar.
Prosjektet er eit samarbeid mellom 16 kommunar og er ein del av eit regionalt initiativ for å styrkje tilbodet til personar som opplever vald i nære relasjonar. Målet er å skape eit meir robust og framtidsretta tilbod med høgare kvalitet og betre tilgjengelegheit for innbyggjarane.
Dersom alle kommunane gir tilslutning, kan forprosjekt og anskaffing gjennomførast i 2025–2026, med byggjestart etter investeringsvedtak og planlagt overtaking i 2028.