Kort kviletid mellom vakter svekkjer søvnkvaliteten

Korte kvileperiodar, definert som mindre enn 11 timar fri mellom arbeidsøkter, har betydelege konsekvensar for søvn og helse, ifølgje Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Nye studiar frå Universitetet i Bergen, med bidrag frå STAMI, har sett på korleis kort kviletid mellom vakter påverkar arbeidstakarar.

Eit kontrollert laboratorieforsøk avdekte at deltakarar med åtte timars kvile mellom ei kveldsvakt og ei dagvakt fekk om lag éin time mindre søvn enn vanleg. Ikkje berre vart søvnlengda redusert, men kvaliteten på søvnen gjekk også ned, med mindre tid i djup- og REM-søvn.

– Vi ser at det både blir mindre søvn og søvn av dårlegare kvalitet. Over tid kan dette få konsekvensar for helse, funksjonsevne og tryggleik, seier Anette Kristoffersen Harris, forskar ved STAMI, i ei pressemelding.

Sjølv om deltakarane rapporterte høgare grad av å vere søvnig etter kort kviletid, viste ikkje studien vesentleg svekking i humør eller kognitiv prestasjon. Likevel åtvarar forskarane.

– At vi ikkje ser ein uvilkårleg reduksjon i prestasjonsevne, betyr ikkje at det er ufarleg. Å vere meir søvnig i seg sjølv er ein risikofaktor. Det påverkar merksemd og reaksjonstid, og når dette gjentek seg over fleire vakter, aukar faren for feil og ulykker, seier Birkeland Nielsen i meldinga.

(©NPK)