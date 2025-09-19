Lyser ut over 40 millionar til breibandsutbygging i Vestland

– Vestland er no på god veg til å bli det første fylket klarer å nå den nasjonale målsetjinga om gigabit til alle innan 2030, seier Sigrid Brattabø Handegard, leiar for hovudutval for næring i Vestland fylkeskommune.

No lyser fylkeskommunen ut eine ny stor pott på 40 millionar kroner til breibandsutbygging der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut, seier utvalsleiaren i ei pressemelding.

Ho meiner dei gode resultata heng saman med eit langsiktig og godt arbeid, der fylkeskommunen og fleire kommunar har løyvd ekstra tilskotsmidlar, i tillegg til pengane som er løyvde over statsbudsjettet.

Vestland fylkeskommune har eit mål om å ha ein godt utbygd digital infrastruktur, både fast og robust. 98 prosent av alle verksemder, offentlege bygg og husstandar skal ha gigabitdekning innan 2026. Resten skal ha minst 100 megabit per sekund.

Utvalsleiar Sigrid Brattabø Handegard (Sp) konkluderer med at dei har nådd måla sine eitt år før tidsfristen. I ein oversikt frå Nkom er Vestland det fylket i landet, bortsett frå Oslo, som har best breibandsdekning. 98,1 prosent av husstandane har dekning med fart på minst 100 megabit per sekund.

(©NPK)