Meiner fråværsreglar gjer at elevar vegrar seg for å søkje hjelp

Elevorganisasjonen meiner elevar ved norske skular vegrar seg frå å bruke skulehelsetenesta, fordi dei nye fråværsgrensene ikkje aksepterer besøk hos helsesjukepleiar som gyldig fråvær.

Dei nye fråværsreglane tredde i kraft 1. august. Ifølgje Elevorganisasjonen tel besøk hos helsesjukepleiar som ugyldig fråvær, fordi det går av eigenmeldingskvoten. Resultatet er at elevar avlyser avtalar, sjølv om dei treng hjelp, meiner dei.

– Med fråværsreglar som hindrar elevane frå å gå til helsesjukepleiar, mistar vi poenget med heile tenesta. Skulehelsetenesta er det mest lågterskla tilbodet elevar har. Å gjere det meir utilgjengeleg er heilt på trynet, seier Martine Løkken Svendsen, leiar i Elevorganisasjonen, i ei pressemelding.

Ho meiner at skulehelsetenesta var under press alt før regelendringane, med for få helsesjukepleiarar og altfor avgrensa tilgjenge. No fryktar Svendsen at tilbodet blir endå vanskelegare å bruke.

– Skulehelsetenesta er enormt viktig for så mange. Vi har alt sagt i mange år at helsetenestetilbodet er for dårleg på skulen. I staden for å prioritere å gjere tilbodet betre, har Arbeidarpartiet innført eit tiltak som gjer tenesta endå mindre tilgjengeleg, seier Martine Løkken Svendsen.

