Norske kart skal oppdaterast – 47 millionar kroner blir sett av neste år

Norske kartløysingar er teknologisk utdaterte og har ikkje god nok kapasitet, seier regjeringa, som vil løyve 477 millionar kroner på opprusting over fem år.

– Vi står i fare for å måtte «skru av lyset» på enkelte løysingar eller leggje avgrensingar på kven som får bruke dei eller kva kart som skal haldast ved like, seier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Utan oppgradering fryktar ho at viktige samfunnsoppdrag som flaum- og skredkart, søk- og redningsoppdrag eller militære oppdrag, skal stå i fare.

I forslag til statsbudsjett for 2026 vil regjeringa derfor løyve 47 millionar kroner til oppgradering av Kartverkets fellesløysingar. Til saman vil det bli sett av 477 millionar kroner dei neste fem åra.

Bruken av geodata har auka kraftig dei siste åra. Mellom anna av Forsvaret, luftambulanse og annan redningsteneste, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), og dessutan kommunar og fylkeskommunar.

I 2011 vart det gjort 2 milliardar oppslag i karttenesta, i 2022 hadde talet auka til 16 milliardar.

– Det betyr at vi må dimensjonere systema for å tole denne bruken og møte det framtidige behovet til brukarane, seier Stenseng.

