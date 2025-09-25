Rekordmange lånte utstyr til ferien av Kirkens Bymisjon

Det er ein merkverdig auke med tanke på at utlånet dobla seg i fjor. Regionleiar Nora Blaasvær i Kirkens Bymisjon understrekar at det ikkje er snakk om unødvendig luksus og viser til at nesten 100.000 norske barn veks opp i fattige familiar, ifølge SSB.

– Dei treng det meir enn dei fleste. For å ha det gøy og å vere i aktivitet saman er bra for både psykisk og fysisk helse. Vi veit at barn i låginntektsfamiliar ofte har dårlegare levekår, og det har konsekvensar for livet. Så dette er treffsikkert førebyggjande arbeid, seier ho i ei pressemelding.

Kirkens Bymisjon har utlånssentralar rundt 30 stadar i Noreg. Blant tinga som folk lånte var telt, soveposar, sup, rulleskøyter, syklar med meir. Blaasvær peikar på at klimaomsyn også er ein viktig faktor for folk som kjem for å låne utstyr.

– Derfor er det alle slags menneske som kjem til oss, og vi er glade for at kvart utlån lettar belastninga på både konto og klode.

No forventar ho ny stor pågang før haustferien.

(©NPK)