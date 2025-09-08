Utvekslingsstudentar får ikkje sjukehuspraksis

Norsk medisinstudentforening er kritisk til at universitetssjukehusa ikkje tilbyr praksis til utvekslingsstudentar på medisinstudiet.

– Vi opplever at det er vanskeleg i heile Noreg å finne praksisplassar for utvekslingsstudentar. Det er eit felles problem for alle byane i Noreg med medisinstudium, seier Erik Johannes Jørgensen, utvekslingsansvarleg i Norsk medisinstudentforening i Tromsø til NRK.

Jørgensen får støtte frå Mohammed Almashhadani, nasjonal utvekslingsansvarleg i Norsk medisinstudentforening og medisinstudent ved Universitetet i Oslo.

– Eg ser ein nasjonal trend, der vi slit med å ta imot studentar frå utlandet. Vi er avhengige av å ta i mot studentar her i Noreg, for å kunne sende norske studentar til utlandet, seier han.

The International Federation of Medical Students Associations (Ifmsa) er ei av dei største studentforeiningane i verda og representerer over 1,5 millionar medisinstudentar frå over 120 land.

Gjennom Ifmsa reiser over 15.00 medisinstudentar på utveksling kvart år. Norsk medisinstudentforening inngår i dette programmet, som vil seie at norske studentar kan reise til andre land, og samstundes ta imot utanlandske studentar.

– Viss ein skal setje det litt på spissen går ein glipp av gratis arbeidskraft. Det er medisinstudentar frå utlandet som har studert i fleire år, og som er motiverte til å bidra, seier Jørgensen.

Etter pandemien mista Norsk medisinstudentforening kontakten med mange rettleiarar ved sjukehusa, noko som har gjort det vanskeleg å halde ved like tilbodet.

– Vi har rettleiarar som stiller opp til å ta imot studentar, men det er byråkratiet som står i vegen, meiner Almashhadani.

