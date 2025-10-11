170 millionar til forsking på klima- og naturrisiko 170 millionar kroner skal brukast til forsking på korleis klimaendringar utgjer ein risiko for samfunnet. Dette skal styrkja beredskapen mot naturkatastrofar.

– Vi ser stadig tydelegare korleis klimaendringar og naturtap påverkar samfunnet. For å møta desse utfordringane treng vi solid kunnskap. Denne forskinga vil gi oss betre verktøy for å planleggja, tilpassa og verna både menneske og natur, seier Andreas Bjelland Eriksen (Ap) som er klima- og miljøminister, i ei pressemelding

frå Forskingsrådet.

Tolv ulike prosjekt får til saman desse 170 millionane. Prosjekta skal dekkja eit breitt spekter av tema. Blant dei er ekstremvêr og flaum, biologisk mangfald og karbonavtrykk av vasskraft.

Prosjekta skal bidra til betre avgjerdsgrunnlag for styresmakter, næringsliv og lokalsamfunn ved at dei kombinerer natur- og samfunnsvitskaplege perspektiv.

– Klima- og naturrisiko er komplekse utfordringar som krev tverrfagleg innsats. Med denne tildelinga legg vi til rette for forsking som koplar naturvitskap, samfunnsvitskap og teknologi. Det er avgjerande for å utvikla heilskaplege løysingar, seier Mari Sundli Tveit, administrerande direktør i Forskingsrådet.

Klima- og naturendringar påverkar Noreg og polarområda stort, og dermed aukar risikoen for store samfunnsmessige konsekvensar. Det gjeld både hendingar som ekstremvêr, flaum og skred og tap av biologisk mangfald.

