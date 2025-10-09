Dødelegaste motorsykkelsesong på mange år

Ein av fire som har døydd eller vart hardt skadde på norske vegar i år, køyrde motorsykkel. NAF meiner motorsyklistar må ta større ansvar for eigen tryggleik.

I år har 89 menneske mista livet i trafikken, 24 av dei er motorsyklistar skriv NAF i ei pressemelding.

165 vart drepne eller hardt skadde i trafikken i fjor.

– Motorsyklistar utgjer ei lita gruppe, men står for ein stor del drepne og hardt skadde i trafikken. Slik er det også i år, talet på alvorlege ulykker med motorsykkel er høge og alvorlege. Det kan ikkje halde fram, seier Jan Harry Svendsen leiar for NAF MC i pressemeldinga.

Debattane rundt motorsykkeltryggleiken har for det meste gått på forhold ved og rundt vegen, skriv NAF. Svendsen meiner at det er viktigare å setje søkjelyset på dei som kan gjere det aller meste for at ulykkene ikkje skjer, nemleg føraren av motorsykkelen.

– Har du god oversikt og god avstand til trafikken rundt deg, får du som førar redusert faren for ulykker stort. Du vil rett og slett få betre tid til å unngå farlege situasjonar, seier han.

Også Statens vegvesen skriv at denne motorsykkelsesongen er den mest ulykkesbelasta på mange år.

– Vi er langt frå å nå ambisjonane i nullvisjonen, står det på Statens vegvesens nettside.

