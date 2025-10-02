Færre konkursar – unnatekne i eigedomssektoren

Talet på konkursar har falle med 5 prosent til no i år. Innanfor eigedom har konkursane derimot auka med 32 prosent. Dette er eit tal som er venta å auka.

– Tala tyder på at norsk økonomi framleis står støtt, trass i ein krevjande marknad, seier Kari Mette Almskog, administrerande direktør i Dun & Bradstreet Norge i ei pressemelding.

Størst nedgang i talet på konkursar er det i bygg- og anleggsbransjen, med ein nedgang på 16 prosent. Detaljhandelen og industri har òg store nedgangar i konkursar, høvesvis 15 og 14 prosent.

Prognosane viser at talet på konkursar er venta å liggja på eit stabilt nivå, men ein auke i føretaksuniverset gir ein venta reduksjon i talet på konkursar på nær 3 prosent, skriv analyseselskapet.

I eigedomsbransjen er konkurstala derimot på veg opp. Det vart registrert 60 konkursar i eigedomsbransjen i tredje kvartal. Det er ein auke på 33 prosent samanlikna med tredje kvartal i fjor.

– Det er eigedom som no trekkjer opp konkursstatistikken. Medan andre bransjar har teke smellen, skyt konkursane fart i eigedom. Eigedomsbransjen står i ein krevjande kombinasjon av høg rente og låg etterspurnad. Når bustadmarknaden stoppar opp, påverkar det heile eigedomsbransjen – det ser me tydeleg i konkursstatistikken, seier Almskog.

Konkursnivået er venta å auka med 15 prosent dei neste 12 månadene, skriv analyseselskapet.

– Sjølv om renta er sett litt ned, ligg ho framleis på eit nivå som gjer både kjøpekraft og investeringslyst svakare. Me ser difor at det ikkje vil vera ei rask betring i marknaden, seier Almskog.

