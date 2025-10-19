Fleire unge meiner samfunnet er for politisk korrekt

Fire av ti unge meiner samfunnet har vorte for oppteke av kva som er politisk korrekt. Fleire gutar enn jenter synest dette er vanskeleg.

Det skriv NRK

som viser til UNG2025-rapporten frå Opinion.

Mange unge rapporterer òg at dei kvir seg for å seie kva dei eigentleg meiner.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) seier til NRK at særleg skulen speler ei viktig rolle for å lære om ytringsfridom:

– Den er viktig for å gi unge både ei forståing for kva ytringsfridommen betyr for demokratiet, og den tryggleiken og dei praktiske verktøya dei treng for å delta aktivt, seier ho.

Jaffery er uroa over at mange unge ikkje torer å seie det dei meiner.

– Vi er veldig klar over dette problemet. Fleire grupper er utsette, men det er spesielt viktig å støtte opp om dei unge stemmene. Det er dei unge som skal leie samfunnet i framtida og som må leve med dei avgjerdene som blir tekne i dag, seier ho.

