Fleire unge meiner samfunnet er for politisk korrekt

Det skriv NRK
som viser til UNG2025-rapporten frå Opinion.
Mange unge rapporterer òg at dei kvir seg for å seie kva dei eigentleg meiner.
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) seier til NRK at særleg skulen speler ei viktig rolle for å lære om ytringsfridom:
– Den er viktig for å gi unge både ei forståing for kva ytringsfridommen betyr for demokratiet, og den tryggleiken og dei praktiske verktøya dei treng for å delta aktivt, seier ho.
Jaffery er uroa over at mange unge ikkje torer å seie det dei meiner.
– Vi er veldig klar over dette problemet. Fleire grupper er utsette, men det er spesielt viktig å støtte opp om dei unge stemmene. Det er dei unge som skal leie samfunnet i framtida og som må leve med dei avgjerdene som blir tekne i dag, seier ho.
