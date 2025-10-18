Forbrukarrådet skuldar bankar for å ha ulovleg låge depositumrenter

Nordmenn som leiger bustad, går glipp av renteavkastning på depositum, fryktar Forbrukarrådet, som ifølgje Dagens Næringsliv varslar klagesak mot fleire bankar.

Hos 24 av 52 bankar som DN har sjekka, var rentesatsen på depositumkontoane på 0,1 prosent eller mindre. 17 av desse hadde nullrente.

– Vi ser at fleire bankar har ei innskotsrente på depositumkontoen på null eller nær null. Vi meiner det er feil, og ikkje i tråd med lovverket, seier fagsjef Guro Sollien Eriksrud til avisa.

I avsnittet

til husleigelova om depositum

heiter det at det skal «setjast på særskilt konto i leigaren sitt namn med vanlege rentevilkår».

– Formålet er ifølgje lovforarbeida å sikre leigetakaren «normal avkastning» på innskotet. Renta må derfor omtrent svare til ein innskotskonto med uttaksavgrensingar, og ikkje ein brukskonto utan renter, seier Eriksrud. DN har rekna seg fram til at eit typisk depositum for leigetakarar i Oslo kan liggje på rundt 60.000 kroner.

Eriksrud seier at Forbrukarrådet har vedteke å klage inn fleire bankar til Forbrukartilsynet.

