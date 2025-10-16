Kyrkja ber skeive om unnskyldning: – Vi er ikkje i mål

Store delar av det organiserte skeive miljøet var samla då Den norske kyrkja bad om unnskyldning for smerte og skade kyrkja har påført dei gjennom fleire tiår.

Under ein tale for rundt 200 frammøtte på London Pub i Oslo sentrum torsdag erkjende biskopane uretten.

– Dette er ein symboltung plass. Ein trygg plass for skeive gjennom nesten 50 år. Dette er staden som vart ramma av terroren under Oslo Pride 25. juni for tre år sidan, sa preses Olav Fykse Tveit.

I 2022 erkjende biskopane at Den norske kyrkja som institusjon har påført skeive smerte og skade.

– Då er det rett at vi tek ansvar som kyrkje og seier unnskyld. Nokon kan tenkje at det er for seint, nokon meiner det er for tidleg. Vi meiner det er rett å ikkje vente lenger, sa Tveit.

– Har framleis sår

Tveit viste til konkrete døme på korleis Kyrkja har diskriminert skeive:

– Kyrkja nekta lesbiske og homofile å jobbe i kyrkja, sjølv om dei var kvalifiserte.

Lenge meinte Kyrkja at hiv og AIDS var Guds straff mot homofili. Kyrkja nekta også lenge å gi forbønn for likekjønna par og å vie dei som ektefolk i kyrkja. Frivillige medarbeidarar fekk heller ikkje plass eller lov til å bidra i fellesskapen på grunn av legning eller samliv.

– Det legitimerte stigmatisering og fordømming av hivpositive. Pårørande deira har framleis sår etter dette.

Seier Kyrkja ikkje er i mål

Unnskyldninga kjem etter fleire år med møte og samtaler med skeive og organisasjonane deira. Tveit påpeika at mange har fortalt historiene sine.

– Det gjer sterkt inntrykk å lytte til medmenneskes opplevingar og livserfaringar. Det er rausa når dei som tidlegare opplevde seg fordømde av Kyrkja, har teke imot oss med opne armar. Det er nåde, sa biskopen.

Han understreka at sjølv om unnskyldninga representerer ein merkedag, er ikkje Kyrkja i mål.

– Å seie unnskyld forpliktar. Det handlar om korleis vi no skal møte kvarandre.

Ein rapport frå 2020 med tittelen «Å være en sak» vist at det å vere skeiv tilsett i Den norske kyrkja har vore ei stor belastning for kvar enkelt. På måndag fekk Kyrkja også presentert ein rapport om korleis transpersonar erfarer kyrkja som eit trygt eller utrygt rom.

– Enno er ikkje rommet til kyrkja trygg for transpersonar. Slik kan vi ikkje ha det, og dette har kyrkja som arbeidsgivar ansvar for, fastslo Tveit.

Kveldsmesse med kronprinsparet

Han takka også alle som har kjempa for endring gjennom åra.

– Takk til alle som har sett ord på erfaringane og opplevingane sine. Takk til alle som har kjempa. For seg sjølv og for andre. Utan dykk hadde ikkje kyrkja stått der ho står i dag.

Etter unnskyldninga på London Pub skal markeringa halde fram i Oslo domkyrkje på kvelden. Kronprinsparet er blant dei som kjem til kveldsmessa. Det blir halde nattverd, og representantar frå skeive organisasjonar bidreg med lystenning.

Kristine Sandmæl, som er leiar av Den norske kyrkjas LHBT-utval og prost i Lofoten, er den som skal forvalte nattverden.

