Liv Ullmann får europeisk ærespris

European Film Academy heidrar Liv Ullmann (86) med ærespris for den lange karrieren hennar som skodespelar, filmregissør og manusforfattar.

– Liv Ullmann har bidrege til å forma forståinga vår av europeisk film, skriv European Film Academy i ei pressemelding, skriv VG.

Ullmann får prisen Lifetime Achievement Award for arbeidet sitt som skodespelar, regissør og manusforfattar gjennom ein lang karriere. Prisen får ho overrekt under European Film Awards i januar neste år.

Gjennombrotet til Ullmann kom i 1966 med Ingmar Bergman-filmen «Persona». Ho har tidlegare vunne to Oscar-prisar og ei rekke internasjonale prisar, blant dei ein Golden Globe.

