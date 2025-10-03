Minst 23 legar kan framleis jobbe i Noreg sjølv om dei er fråtekne legeautorisasjonen i andre land

23 legar som mista legeautorisasjonen i heimlandet sitt, kan framleis jobbe i Noreg. Fleire er dømde for alvorleg kriminalitet – blant dei seksuelle overgrep.

Legane vart avskilta i heimlandet fordi styresmaktene der meinte at dei utgjorde ein fare for pasientar, skriv VG.

Avisa har i samarbeid med fleire internasjonale medium henta inn opplysningar om dei 23 legane frå andre land sine helsestyresmakter og frå dommar.

Blant dei som framleis har høve til å jobbe i Noreg, er ein mann frå Sverige som er dømd til fleire års fengsel for å knivstikke to naboar, og ein svensk gynekolog som er dømd for å ha utnytta to pasientar seksuelt under behandling.

Ein annan svensk mann er dømd for å ha øydelagt ein politibil på oppdrag, og for innehaving av narkotika. Mannen stadfestar til VG at han no jobbar ved eit sjukehus i Noreg.

Avdekte fleire feil

Statens helsetilsyn vart varsla fortløpande om legane som blir omtalte i saka. Likevel kunne dei framleis jobbe med norske pasientar.

Som følgje av VGs avsløringar har Statens helsetilsyn avdekt fleire feil i handteringa av varsel frå land i EU/EØS, opplyser tilsynet i ei pressemelding.

– Så langt viser gjennomgangen vår at varsel i fleire tilfelle ikkje er handterte godt nok. Dette er mitt ansvar, seier Sjur Lehmann, direktør i Helsetilsynet.

Tilsynet fekk tilsendt ei liste frå VG over legar som framleis har norsk autorisasjon sjølv om dei har mista legelisensen i utlandet, og har til no funne tolv varsel som er handterte feil.

– Desse blir no følgde opp som tilsynssaker, og det er sett i verk tiltak for å ta ned risikoen for denne typen feil, opplyser Helsetilsynet.

Undersøkjer om nokon av legane jobbar i Noreg no

Dei går no gjennom alle mottekne varsel, om lag 18.000, for å sjå om det har skjedd feil i fleire tilfelle.

– Gjennomgangen vår så langt viser at tidlegare rutinar hadde svakheiter, særleg ved manglande oppfølging når svar droppa utlandet, og ved tekniske eller namnerelaterte feil, heiter det.

Helsetilsynet har oppretta ei arbeidsgruppe som skal gi ei samla vurdering og foreslå forbetringar, og gjennomfører fleire strakstiltak.

– Vi undersøkjer om nokre av dei aktuelle legane arbeider i Noreg no, og vil i så fall vurdere behovet for strakstiltak, opplyser tilsynet.

