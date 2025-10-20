Norske eple er meir populære enn nokon gong

Det norske eplesalet har gått over all forventning i år. Per veke 40 er det omsett over 1000 tonn meir norske eple enn på same tidspunkt dei siste åra.

– Norske eple er gode på smak og av høg kvalitet. At det i år har blitt omsett rekordmykje norske eple, er verkeleg gledeleg. Desse tala viser også at forbrukarane er opptekne av å velje norsk når dei er i butikken, seier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i ei pressemelding.

Årsaka til auken er eit resultat av godt samarbeid over heile verdikjeda. For det første har det vore ein god eplehaust generelt, og det har vore høg produksjon gjennom sesongen. I tillegg har butikkjedene vore flinke til å profilere norske eple overfor forbrukarane.

– Det er veldig positivt at produksjonen av norske eple kan forsyne forbrukarane sitt ønske om norske varer. Dette er òg med på å auke norskdelen av frukt og grønt, seier Sandtrøen.

Det vil også vere norske eple i butikken etter 1. desember. Det dreier seg om sortane Rubinstep, Elstar og Fryd.

