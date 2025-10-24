Ny rapport: Ungdommar er redde for å bli utsette for kriminalitet

Ungdommar er bekymra for å bli utsette for krenkingar og kriminalitet. Det går ut over den psykiske helsa til ungdommane, ifølgje ein ny rapport.

Rapporten er utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS). Ungdommar mellom 12 og 16 år har vorte spurde om dei har vorte utsette for former for krenkingar og kriminalitet, eller om dei er bekymra for dette.

– Mange ungdommar blir utsette for ulike former for krenkingar og lovbrot, seier forskar og prosjektleiar Else-Marie Augusti ved NKVTS til NTB.

22 prosent av ungdommane oppgir at dei har vorte utsette for alvorleg fysisk vald utanfor heimen. Dette er vald som spark og slag.

Like mange svarer at dei har vorte utsette for identitets- og vinningskriminalitet. 29 prosent svarer også at dei har vorte utsette for mindre alvorleg vald utanfor heimen.

Bekymra for kriminalitet

I undersøkinga fekk ungdommane også spørsmål om kor bekymra dei er for ulike former for krenkingar og kriminalitet.

– Ungdommane er særleg bekymra for det som skjer på nett og kan skje dei på nett, både av seksuelle ting, men også generelt, som ryktespreiing og biletdeling, seier Augusti.

Rundt 14 prosent svarte at dei er bekymra for digitale krenkingar.

10 prosent oppgav at dei kjende seg ganske eller veldig utrygge i eige nabolag på kvelden. Av desse var det ein større del jenter enn gutar som oppgav at dei kjenner seg utrygge i eige nabolag på kvelden, med 15 prosent av jenter og 5 prosent av gutar.

45 prosent av ungdommane svarte at dei alltid eller av og til planlegg når og kvar dei skal gå for å unngå kriminalitet.

Nokre særleg utsette

Nokre grupper er særleg utsette for krenkingar. Det gjeld mellom anna ungdommar med ulike former for funksjonsnedsetjingar, både fysiske og kognitive, dei som oppgir at familien har dårleg råd, eller oppgir å ha ikkje-binær kjønnsidentitet.

– Ungdommane som rapporterer om omsorgssvikt i oppveksten og vald i heimen rapporterer om to til tre gonger så stor sjanse for at dei også blir utsette for krenkingar, vald og overgrep utanfor heimen, seier ho.

Ungdom som sjølv rapporterer om eigen norm- og regelbrytande åtferd er meir utsett for andre krenkingar.

Det blir også peika på at det er samanheng mellom det å vere utøvar og utsett, og det er fleire faktorar som bidreg til denne samanhengen.

Samanheng mellom krenkingar og helseproblem

Dei færraste som har svart på undersøkinga oppgir å ha psykiske og fysiske helseplager, eit funn som var venta på førehand.

Den viser samtidig at ungdom som har vorte utsett for kriminalitet eller krenkingar, i noko større grad også oppgir å ha psykiske og somatiske helseplager.

Om det er samanheng her dreg rapporten likevel i tvil, ettersom helseplagene kan stamme frå forhold som er uavhengige av krenkingane eller kriminaliteten dei har vorte utsette for.

– Det er den samla belastninga, både å vere bekymra og å vere utsett, som eg synest også er viktig å ta med seg frå denne studien. At det er litt dobbel belastning, seier Augusti.

Ikkje med skular frå sentrale strøk på Austlandet

Nesten 7.000 ungdomsskuleelevar frå heile landet har svart på undersøkinga som er grunnlag for rapporten.

Augusti understrekar at dei ikkje har med spesialskular, og påpeikar også at dei ikkje har fått med særleg mange skular frå sentrale strøk på Austlandet.

– Det kan derfor påverke resultata i undersøkinga fordi dette er nokre av dei områda der andre studiar har vist at det finst ein del kriminalitet, seier ho.

