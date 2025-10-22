Ingrid Prytz Ohm framfor staden der bygginga av ein fotballhall i Vats har stoppa opp. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
Ingrid Prytz Ohm framfor staden der bygginga av ein fotballhall i Vats har stoppa opp. FOTO: SVEIN-ERIK LARSENBilde 1 av 6

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Reagerer på hallplanar

Svein-Erik Larsen
Abonnement