Sau med symptom på blåtunge i munnhola. Bilda viser sau frå ein bondegard i Kristiansand og er tatt 11. september 2024. Foto: Veterinærinstituttet

Svært alvorleg dyresjukdom kan få nedjustert alvorsgrad

Blåtunge er på lista over svært alvorlege dyresjukdommar. EU vil endre på dette og Mattilsynet stadfestar at Noreg truleg vil følgje etter.

Det skriv Nationen.

EU-kommisjonen og medlemslanda har lenge diskutert korleis ein skal handtere dyresjukdommen blåtunge som stadig dukkar opp i mange europeiske land, også i Noreg.

Sjukdommen rammar primært sau og storfe, men også geit og ville hjortedyr kan bli smitta.

EU-landa legg no opp til å lette på restriksjonane, og endre kategoriseringa av sjukdommen frå C til D-sjukdom. Noreg som er ein del av regelverket via EØS-avtalen har teke til orde for å behalde sjukdommen i kategori C. Det finst ikkje effektive tiltak for utrydding av blåtunge, men i framtida kan det kanskje kome effektive vaksinar. Det er ein av grunnane til at Noreg har argumentert for ikkje å justere ned alvorsgrada.

I Noreg har vi òg eit nasjonalt system som karakteriserer dyresjukdommar etter alvorsgrad. Blåtunge har vore talfesta som ein sjukdom 1 på nasjonal liste, altså den som omhandlar dyresjukdommar som er «svært alvorlege». Det kan endre seg om EU òg gjer justeringar.

– Mattilsynet har argumentert for å behalde blåtunge som ein kategori C-sjukdom. Hovudgrunnen er at dette gir ei moglegheit for å utrydde sjukdommen og oppnå sjukdomsfri status dersom det i framtida kjem effektive nedkjempingstiltak. Vi vurderer likevel å nedklassifisere han til nasjonal liste 2-sjukdom, opplyser Mattilsynets seksjonssjef for dyrehelse, Anne Marie Jahr, til Nationen.

