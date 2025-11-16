Peder Thorsen, Lilly Vestbø og Johanne Berge går gjennom nummeret sitt. FOTO: RENATE SÆVAREID
Peder Thorsen, Lilly Vestbø og Johanne Berge går gjennom nummeret sitt. FOTO: RENATE SÆVAREIDBilde 1 av 6

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

— Gøy å bli ein annan person

Renate Sævareid
Abonnement