Vegard Hjelmeland og Magne Andresen ved den nye kraftstasjonen på Hardeland. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Vegard Hjelmeland og Magne Andresen ved den nye kraftstasjonen på Hardeland. Foto: Irene Mæland HaraldsenBilde 1 av 12

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

I mål med omfattande oppgradering

Irene Mæland Haraldsen
Abonnement