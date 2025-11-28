Manglande papiravis i Skånevik, Bjoa og Ilsvåg

Grannar har fått melding om at fleire av våre abonnentar i Skånevik, Bjoa og Ilsvåg ikkje fekk papiravisa i posten i går. Grannar beklagar dette sterkt overfor abonnentane våre. I følge vår distributør Posten vil dei som ikkje fekk avis i går i desse områda få den i løpet av dagen i dag.

Grannar ber elles alle andre som opplever å ikkje få levert avis om å gi beskjed via denne lenka: UTEBLITT AVIS

Abonnentar kan lese papiravisa som e-avis ved å følgje denne lenka: https://grannar.no/abonnement/e-avis/