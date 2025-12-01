Ei tidsmaskin av glitter, trampolinar og 50 år med turn

Robotar og menneske er tema her, og er ei dansegruppe for unge i alderen 9-10 år
Robotar og menneske er tema her, og er ei dansegruppe for unge i alderen 9-10 årBilde 1 av 27
Lange banar med gode underlag til trampettoppvisninga. Dei spratt høgt og sprang fort. Bilde 2 av 27
Det var fullt i benkeradene både på golvet og oppe på tribunenBilde 3 av 27
Mange hadde brukt fantasien godt når det kom til kostyma. Her er spretne bananar. Bilde 4 av 27
Det var imponerande mange som kunne både salto og høge hoppBilde 5 av 27
Zumba-damene framførte tidsreise frå 1970 og langt inn i framtida. Bilde 6 av 27
Trenarar hadde også si eiga oppvisning Bilde 7 av 27
Mange av innslaga hadde mykje spennande lyssetting i show-dansane sineBilde 8 av 27
Alle trenarar og styret i Etne turn avslutta oppvisninga for årets juleshowBilde 9 av 27
Rekrutt 11-12 år hadde dans som symboliserte "gamle blir unge"Bilde 10 av 27
Frå trenarane sitt avslutningsnummerBilde 11 av 27
Frå trenarane sitt avslutningsnummerBilde 12 av 27
Bjarte Dagestad og Haldor Gravelsæter imponerte med sin innsats i trampett-troppen, der dei mellom anna tok salto på trampoline. Bilde 13 av 27
Konkurransetroppen i aksjon. Denne gjengen er frå 11 til 17 årBilde 14 av 27
Det var mange gode idear som låg bak dansane denne kvelden, og gruppa 9-10 år starta sitt nummer med mystikk Bilde 15 av 27
Full fart på trampoline med salto og høge svevBilde 16 av 27
Trampettgruppa imponerte med flinke turnarar, saltoar og spenstige hoppBilde 17 av 27
Gamle blir unge, var tema for denne dansegruppa. Det er ikkje så vanskeleg å sjåBilde 18 av 27
Det var mange flotte kostyme å sjåBilde 19 av 27
Høge svev over trampolinaBilde 20 av 27
Trampett og tumblingBilde 21 av 27
Zumba-damene i aksjonBilde 22 av 27
Gymleik for 5- og 6-åringarBilde 23 av 27
Gymleik for 5- og 6-åringarBilde 24 av 27
Dei yngste fekk sleppa til på dansegolvet først - etter felles opningsnummerBilde 25 av 27
Showet søndag opna med fellesnummer Bilde 26 av 27
Fellesnummer med alle dansarane og turnarane Bilde 27 av 27

Ei tidsmaskin av glitter, trampolinar og 50 år med turn

Første søndag i advent samla Etne Turn nesten 200 turnarar og ein fullsett Skakkehall til årets juleshow. I jubileumsåret markerte turngruppa 50 år med ei to timar lang framsyning fylt av turnglede, kreativitet og tematikken framtida som raud tråd.

Grethe Hopland Ravn

Søndag 30. november var det duka for juleshow på Skakke. Både golvflata og tribunen var rigga til randa, og publikum bestod av alt frå små born til ungdomar, foreldre og besteforeldre. Det var eit variert publikum i alle aldrar som ville få med seg årets høgdepunkt. Kvar turnar hadde pynta seg med eigne kostyme, sponsa til høvet. Fargane, fantasien og kostymevala gav eit ekstra løft til opplevinga for dei frammøtte.

Alle trenarar og styret i Etne turn avslutta oppvisninga for årets juleshow

Framtida på golvet

Showet opna med ein fellestans der nær 200 turnarar fylte golvet i idrettshallen. Deretter gjekk programmet slag i slag. Gruppa på 18 år framførte ein energifylt dans inspirert av K-pop, før gymleik-gruppa for fem- og seksåringar entra scena med eit nummer om draumar. Mini-aspirantane i alderen sju til åtte år dansa seg gjennom ulike jobbar i framtida, medan familiegruppa og dei vaksne Zumba-damene tok publikum med på ei reise gjennom tid.

Juniorgruppa frå 13 til 17 år viste sitt framtidsblikk gjennom framsyninga «Matrix 3025». Dei yngre, i gruppa frå åtte til elleve år, imponerte med parkour-showet «Planet of the Apes», der trampolinar, madrassar og mykje sprett prega golvet. Aspirantane på ni og ti år hadde temaet «Metallisk» og stilte i kostyme inspirert av framtidsteknologi, mens «Framtidas stjerner» gav rom for dansande sju- og åtteåringar med høgt energinivå.

Rekruttane på elleve og tolv år dansa framsyninga «Gamle blir unge», der dei starta som eldre med rullator, krykker og kvite frakkar, før dei kasta av seg alderen og avslutta som spreke ungdomar. Ei jentegruppe i alderen ni til ti år dansa eit dansenummer dei kalla «Robotar og menneske», med lysrøyr, heimelaga robotar og eit avsluttande ballongslepp.

Zumba-damene framførte tidsreise frå 1970 og langt inn i framtida.

Rekrutt 11-12 år hadde dans som symboliserte «gamle blir unge»

Det var mange gode idear som låg bak dansane denne kvelden, og gruppa 9-10 år starta sitt nummer med mystikk

Gamle blir unge, var tema for denne dansegruppa. Det er ikkje så vanskeleg å sjå

Konkurransetropp og jubilant

Konkurransetroppen, beståande av turnarar frå 11 til 17 år, hadde laga si eiga tolking av korleis framtida kan sjå ut om 30 år. Dei kombinerte dans med trampolinehopp, dei slo hjul og akrobatikk. I denne gruppa deltok også kveldens eldste aktør: Haldor Gravelsæter på 73 år, som imponerte publikum med fart, hopp på trampoline og avsluttande salto. Han fekk ekstra applaus for innsatsen sin frå eit imponert publikum.

Bjarte Dagestad og Haldor Gravelsæter imponerte med sin innsats i trampett-troppen, der dei mellom anna tok salto på trampoline.

Showet vart avslutta med eit stort nummer der både trenarar og styret tok del. Denne finalen symboliserte ei reise gjennom 50 år med Etne Turn, og kjende hittar kom som perler på ei snor, og applausen stod i taket då siste nummer var ferdig. Etter showet i skakkehallen heldt festen fram i storsalen der det blei servert kaffi og kaker, og det blei gjennomført basar og lotteri.

Fest, framtid og fulle tribunar – Etne turn slår på stortromma