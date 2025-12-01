Etterlyser betre trafikksikring

Manglande gangfelt, dårleg belysning og ein gang-og sykkelsti som endar i ei grøft er faktorar som føyer seg inn i rekkja av manglande tryggleikstiltak for dei mjuke trafikantane i Isvik.

— I Isvik har me ikkje eit einaste gangfelt, seier Remi Torgersen.

Han har budd i Isvik i fleire år og meiner tryggleiken til dei mjuke trafikantane kunne vore betre sikra med eit par gangfelt. Slik det er i dag kryssar dei gåande vegen der det passar, og med stadig aukande trafikk inn mot Vikebygd kan det oppstå farlege situasjonar.

— Her er mykje trafikk og mykje tungtrafikk. Og ved innkøyringa til Kiwi står det ofte varebilar, og då ser ein ingenting. Eg har budd her i ti år og har sett mange nesten-ulykker, seier han.

Torgersen peikar også på veglys og fartsdumpar som ei mangelvare.

— Her skulle vore betre veglys. Og så skulle me hatt fleire fartsdumpar. Sjølv om fartsgrensa er 30 er det mange som køyrer for fort, seier Torgersen.

Gang-og sykkelveg

Gang-og sykkelvegen langs Vikevegen i sentrum av Isvik er ei anna utfordring Torgersen meiner burde vore løyst. Gang-og sykkelvegen slik den ligg i dag endar i ei veggrøft og manglar nokre få meter får den kan knytast inn på gangvegen langs Skjoldavikvegen.

— Her manglar det rundt 20 meter gangsti. Dette verkar veldig halvvegs. Ein må gå ut i vegbanen for å koma forbi. Det er lite som skal til for å ordna opp, seier Torgersen.

Særs farleg er det vinterstid når brøytekantar gjer det umogeleg å gå langs grøftekanten, og for personar som trillar barnevogn eller syklar er utfordringa like stor både sommar og vinter.

Torgersen har kontakta både med Vindafjord kommune og fylkeskommunen i håp om å få til ei løysing som kan betra trafikktryggleiken i området.

— Eg har kontakta kommunen som privatperson. Mi sak var retta mot Vikevegen og kommunen han sendt det vidare til fylket. Eg har også oppfordra fylkeskommunen til å utføra fartsmålingar og koma med tiltak, seier han.

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har få tiltak å koma med som kan betra trafikktryggleiken. Verken gangfelt eller belysning står på lista over tiltak dei er ønskjer å vurdera.

— Gangfelt blir ofte oppfatta som eit sikkerheitstiltak, men i faglige vurderinger er det først og fremst eit framkommelegheitstiltak for gåande. Eit gangfelt blir normalt etablert der det er både høg trafikk og mange kryssande fotgjengarar. Når trafikken er låg, eller det er få som krysser, kan eit gangfelt faktisk gje ei falsk tryggleik, seier Aksel Grunnreis, seksjonssjefVegforvaltning i Rogaland fylkeskommune.

Han peikar på ei rekkje faktorar som må oppfyllast før eit gangfelt kan vurderast.

— For å kunne vurdere eit gangfelt må det også vere trygge forhold rundt som fortau eller gangareal på begge sider, gode siktlinjer og eit område der folk kan vente uten å stå i køyrebanen. I dette tilfellet ville eit gangfelt leie gående inn i et parkeringsområde med mykje bil- og varetransport. I tillegg kjem konflikt med avkøyrsler, kryss og busstopp, noko som gjer løysinga ueigna, seier han.

Belysning

Når det gjeld ønsket om betre belysning, peikar seksjonssjefen på tidlegare vurderingar der kostnader med eventuelt flytting av nedgravd infrastruktur vil skapa økonomiske utfordringar.

— Undersøkingar viste at det ligg omfattende infrastruktur i bakken – blant anna vassleidninger og kablar – som måtte flyttast for å kunne setje ned nye lysmaster. Kostnadane blei dermed så høge at tiltaket ikkje fekk prioritet, seier Grunnreis.

Heller ikkje fortau ser ut til å bli prioritert.

— Fortauet som mange etterspør, ligg allereie inne som eit rekkefølgekrav i gjeldande reguleringsplan for området. Det betyr at dette vil bli bygd som en del av planlagt utvikling. Dette må følgast opp av kommunen, seier han.

Isvik Amfi

Den manglande biten av gang-og sykkelvegen ligg langs tomta der Magnar Frøyland ønskjer å byggja eit leilegheitsbygg. Når arbeider med bustadprosjektet er klart er planen å ferdigstilla gangvegen.

— Planen er å ta denne biten saman med resten, men kommunen kan fritt fram byggja nå om dei ønskjer, seier utbyggjar Magnar Frøyland.

Men ordførar Ole Johan Vierdal i Vindafjord kommune ser ikkje føre seg at kommunen vil ta i tak med oppgåva før byggjeprosjektet er avklart.

— Det er unaturleg at me skal byggja og så bli det rive opp igjen når Isvik Amfi skal byggjast, seier Vierdal.