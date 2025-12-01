Får støtte til løp

Vindafjord kommune har behandla Vikebygd IL sin søknad om kulturtilskot til Kvamsåsen Rundt i Vikebygd, eit mosjonsløp for alle aldrar og formnivå. Kultur og læring i Vindafjord kommune har tildelt dei 10.000 kroner. Dette kjem fram i eit vedtaksbrev signert einingsleiar Ane Kesia Eide Fatland og rådgjevar Anita Skeie Vormestrand 18. november.

Årets løp var den 30. utgåva. Kvamsåsen Rundt blei arrangert for første gong sidan 2009 i fjor, og fekk god mottaking både blant bygdefolk og deltakarar frå nærområdet.