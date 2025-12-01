Råkøyrde i 80-sone, må i fengsel

Ein mann i 30-åra frå Haugesund får ein dyr lærepenge etter å ha blitt stoppa i 151 kilometer i timen på Liaheia. No må han i fengsel, misser førarkortet og må ta full førarprøve på nytt før han igjen kan setja seg bak rattet.

Ein mann i 30-åra frå Haugesund må sona 21 dagar i fengsel etter at han blei stoppa av politiet for svært høg fart i Vindafjord. Haugaland og Sunnhordland tingrett slår fast at mannen tok ein stor risiko då han suste gjennom 80-sona ved Liaheia med nesten det dobbelte av lovleg fart. Retten meiner forholdet er så grovt at samfunnets reaksjon må vere streng.

Dokumentert med lasermåling

Det var fredag 22. august i år at mannen blei stoppa av politiet. Ifølgje dommen køyrde han personbil på E134 i ein fart på 151 kilometer i timen, altså 71 km/t over fartsgrensa. Politiet hadde dokumentert farten med lasermåling, og mannen la korta på bordet då saka kom opp i retten. I rettsmøtet, som blei halde 26. november, gav mannen ei uforbehalden tilståing, noko som styrkte bevisa og gjorde at retten fann det fullt bevist at han hadde brote vegtrafikklova med forsett.

– Ingen formildande omstende

Høg fart er blant dei mest alvorlege trafikkbrota i norsk lovverk, og retten viser til at slik fart vanlegvis utløyser fengselsstraff utan vilkår. Domstolen vurderte ei straff på 24 dagar, men reduserte straffa med om lag 15 prosent fordi mannen tilstod utan atterhald. Dermed enda straffa på 21 dagar fengsel utan vilkår.

Retten presiserer at det ikkje ligg føre nokon spesielle grunnar som kunne ha mildna reaksjonen, og at brotet skil seg negativt ut på grunn av den høge farten og risikoen dette inneber.

19 månader

I tillegg til fengselsstraffa er mannen frådømd retten til å føra motorvogn i eitt år og sju månader. Han får ikkje førarkortet tilbake utan å ta full ny førarprøve. Dette inneber både teoriprøve og oppkøyring – akkurat som for førstegongssøkjarar.

Tap av førarrett er ei vanleg tilleggsstraff i grove fartsbrotsaker og blir sett på som eit viktig tiltak for å hindra liknande åtferd i framtida.

Godtok dommen – kunne ha anka

Dommen blei forklart for mannen i rettssalen, og han fekk informasjon om moglegheitene for anke og reglane for soning. Ifølgje rettsboka valte mannen å godta dommen på staden, noko som gjer at saksbehandlinga no er avslutta i tingretten.

Saka kjem i ei tid der politiet jamleg åtvarar mot høge hastigheiter på E134 og andre hovudårer i regionen. Statistikk viser at fart er ein av dei klart største bidragsytarane til alvorlege ulykker og dødsfall i trafikken. Når førarar køyrer langt over lovleg grense, minkar reaksjonstida og konsekvensane av ei ulykke kan bli katastrofale.

Retten sender derfor eit tydeleg signal: svært grov fartskøyring er ikkje noko som kan løysast med bot eller straff utan vilkår – her er fengselsstraff norm.