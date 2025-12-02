Rekordomsetnad i jubileumsår: — Å driva med butikk er ein livsstil

Han søkte ein jobb han eigentleg ikkje kunne. Nå har Jan Lysne (59) frå Etne lagt bak seg 25 år i butikkbransjen og kan avslutta jubileumsåret med rekordomsetnad.

Året er 2000. Det første kjøpesenteret i Etne er under planlegging og i huset det det tidlegare blei foredla mjølk er det nå planar om butikkdrift. Ein matbutikk vil vera ein naturleg del av butikktilbodet, og snart blir det klart at daglegvarekjeden REMA 1000 er rett kandidat. Den nye REMA-butikken skal drivast som franchise og jakta etter ein franchisetakar blir sett i gang. I Etne set ein kar som i mange år har jobba i trykkeribransjen i nabobygda Ølen, og nå ser han sjansen til å prøva nye utfordringar.

— Eg såg i Grannar at dei skulle etablera butikk i Etne. Eg søkte på ein jobb eg i utgangspunktet ikkje kunne, men eg tenkte at det skulle eg få til, seier Jan Lysne og smiler.

Den 23. november 2000 var alt klart og Meieriplassen kjøpesenter kunne opna dørene. I førarsetet på den nye REMA-butikken sat den tidlegare trykkerimedarbeidaren frå Etne, og saman med seks andre butikkmedarbeidarar skulle han driva ein butikk som oppfylte kjedeeigaren sine harde økonomiske krav.

— For å driva butikk måtte me opp i 30 millionar i omsetnad. Det var tøft, seier Lysne som så vidt klarte å bikka 15 millionar det første året.

Læreingskurva var bratt for den nye butikksjefen og arbeidsdagane blei lange. I seks år heldt Lysne og hans stab stand på Meieriplassen kjøpesenter, og mesteparten av tida sleit dei med å oppfylla omsetningskrava. Men så snudde alt. Etne senter blei etablert og REMA-butikken skifta adresse.

— Etter at me kom opp på Etne senter auka omsetnaden med 30 prosent det første året. Hadde me ikkje flytta spørst det om me hadde vore her i dag, seier butikksjefen.

Nye tider

Flyttinga skjedde samstundes med auka hyttebygging i fjellheimen og stadig fleire hytteeigarar svinga innom butikken kloss i E134 på vegen til hytta. Det gav klingande mynt i kassa og gode føresetnader for vidare drift.

— Me er avhengig av E134. Om vegen forsvinn vil det gå rett ned i omsetnad for alle langs vegen, seier Jan og ser mørkt for framtida for kjøpesenteret dersom vegen blir lagt utanom sentrum.

— Eg synes det er veldig rart at folk i bygda jobbar for å få vegen vekk, seier han.

I dag har REMA 1000 Etne for lengst passert den tidlegare omsetnadsgrensa. I fjor låg omsetnaden på 66 millionar kroner og for 2025 ser tala ut til å bli enda betre.

— I år blir det eit rekordår med over 70 millionar kroner i omsetnad, seier Jan nøgd.

Til samanlikning ligg ein REMA 1000 butikk i snitt på 82 millionar.

— Omsetnaden er størst fredag og laurdag og utan hyttefolket hadde me nok halvert det, seier han.

Triveleg jobb

Sjølv om starten for 25 år sida var litt i det meste heftig for den ferske kjøpmannen har han aldri trega på valet.

— Å driva med butikk er ein livsstil. Ein må kanskje forsaka litt, men hadde eg ikkje likt jobben så hadde eg ikkje vore her, seier Jan og takkar kona for god hjelp undervegs.

— Eg starta aleine, men så kom Birgitte inn i bildet. Det var ei lukke, seier han.

I dag har Lysen sju faste medarbeidarar på lønningslista. Dei fleste jobbar deltid. Og når det trengst leiger han inn ekstra hjelp.

— Eg leiger gjerne inn studentar som ekstra hjelp på kveld og i helger. Og så er tre av mine fire ungar involvert når det trengst, seier han.

Tre av dei tilsette har vore med sidan starten. Blant dei er Randi Thomassen som etter mange år bak kasseapparatet er blitt eit kjent ansikt for kundane.

— Eg har vore med sidan starten. Nå er eg pensjonist og jobbar berre ein dag i veka, seier Randi og skryt av arbeidsplassen.

— Eg har likt meg veldig godt, seier ho.

Franchise

Mykje har endra seg sidan Jan opna butikkdørene for føste gong. Utstyret er blitt betre, diskane som held varene kjøleg er forbetra og den digitale kvardagen er i stadig utvikling.

Men sjølve franchise-modellen er den same. REMA 1000 er ein franchisekjede der franchisetakarane har visse økonomiske rammer som må følgjast. Og kvart femte år må kontrakten fornyast.

— Å driva franchise med REMA er eit system som fungerer. Ein har REMA i ryggen samstundes som ein driv eige selskap. Me eig utstyr og personell og betaler ei fast avgift til REMA for ulike tenester, seier 59-åringen som i desse dagar skal skriva ny kontrakt med eigaren.

— Eg har eit femårs perspektiv og etter fem år kan det kanskje passa å få nokre andre til å driva, seier han.

Rema 1000

Kjeden blei etablert av Odd Reitan saman med hans far Ole Reitan i Trondheim i 1979, og hadde då navnet REMA 600 med fokus på 600 varer. Året etter blei namnet endra til REMA 1000, og sortimentet auka til 1000 varelinjer. REMA 1000 har senere vakse til å omfatta over 1000 butikker i Norge og Danmark der 650 av desse ligg i Norge.

I 1990 hadde REMA 1000 etablert butikkar i byar med meir enn 10.000 innbyggjarar her til lands, og i 2020 blei butikk nummer 1000 opna. I Danmark kom den første butikken i 1994 og i 2003 opna REMA-1000 butikk i Svinesuund i Sverige.

REMA 1000 driv hovudsakleg etter franchisetakerprinsippet, der lokale kjøpmenn er ansvarlige for drifta av kvar butikk. REMA 1000 er i dag eigd av Reitan Retail.