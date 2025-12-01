To planar ute på høyring i Etne kommune

Den eine gjeld endringar i kommuneplanen sin arealdel knytt til føresegner om naturfare, mens den andre er ein temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunen opplyser på sine heimesider at dei ønskjer innspel frå innbyggjarar, lag og organisasjonar før planane skal vidare til politisk behandling.

Etne kommune foreslår ei mindre endring av kommuneplanen sin arealdel for perioden 2023–2030. Endringane gjeld konkrete føresegner om naturfare, og inneber ei justering av fleire paragrafar. Målet er å gjera det mogleg å gjennomføra visse mindre tiltak utan dispensasjon der naturfaren er vurdert som låg, og der det ikkje er krav om fagkyndig vurdering av risiko.

Kommunen peikar på at endringa skal gi større føreseielegheit for tiltakshavarar og redusera unødig byråkrati, samtidig som krava til sikker utbygging står fast. Forslaget er sendt på høyring etter plan- og bygningslova, og samarbeidsinstansar som NVE og Statsforvaltaren er varsla. Høyringsfristen for endringa i arealdelen er 18. desember 2025, blir det opplyst.

Ny temaplan

Samtidig ligg temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv også ute på høyring. Planen skal fungera som eit styringsverktøy for korleis kommunen i framtida skal tilretteleggja for gode aktivitetstilbod for innbyggjarane. Det handlar både om organisert idrett, frie møteplassar, tilgjenge til fjord og fjell, og utvikling av anlegg som kan styrka folkehelsa.

Planen er utarbeidd etter føringar frå Hovudutvalet, og byggjer på ambisjonen om at alle, uavhengig av alder, økonomi og funksjonsevne, skal ha moglegheit til å vera fysisk aktive. Kommunen ønskjer ei brei involvering frå lokale idrettslag, frivillige organisasjonar og innbyggjarar før planen blir sendt vidare til politisk behandling. Høyringsfristen for denne planen er 11. januar 2026.

Kommunen ber om innspel

Etne kommune understrekar at innspel frå innbyggjarane er viktige for å sikra gode og framtidsretta planar. Alle merknadar skal sendast til kommunen, anten per e-post eller via ordinær postgang. Begge planane, med tilhøyrande dokument, ligg publiserte på kommunen sine heimesider, der ein også finn informasjon om fristar og korleis ein kan gi innspel.