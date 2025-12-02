Vatsbu del av ny trenartrio

Det vart klart etter at klubbane har oppsummert årets sesong. 5.-divisjonslaget opplevde å mista fleire sentrale spelarar sist sesong, og no blir det meldt at fleire av dei vurderer comeback.

— Eg er veldig nøgd med at Haakon og Håvard kjem inn, sjølvsagt. Haakon kjem inn med eit klokt fotballhovud og vil, trur eg, tilføyja mykje til gruppa med den erfaringa han har som spelar. Håvard kjem rett frå 3. divisjon, noko som vil løfta treningskvardagen til gruppa med både kvalitet og erfaring. Skal òg seiast at eg synest det er tøft gjort av klubbane å satsa ungt og nytt i tillegg, seier Ole Johan Skare, som òg var ein viktig del av trenarteamet i 2025.

– Ja, dette blir bra. Blir kjekt å jobba saman med Ole og Kvia. To karar eg har spelt mykje fotball med opp gjennom åra, seier Håvard Hovland, som kjem frå Djerv 1919 og som skal spela for Skjold/Stegaberg.

– Eg vil spela fotball, er berre 26 år, så det var enten meir i Djerv 1919 eller å takka ja til dette tilbodet, seier Hovland.

Også Haakon Kvia, som måtte leggja opp på grunn av skadar, gler seg.

– Spanande dette, savnar jo fotballen, så kjekt å bli med igjen. Godt å få «Håvi» tilbake til Skjold/Stegaberg, sjølv om eg likte godt at han tok seg ein tur til Djerv på eit nivå han høyrer heime, seier Kvia.