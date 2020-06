Støtt felles opprop mot vindkraft!

Eg oppmodar ordførarane i Etne og Vindafjord kommunar om å støtta ordføraroppropet mot vidare planlegging av vindkraftutbygging i kommunane utan kommunal medverknad/styring på same måte som Tysvær, Karmøy og Kvinnherad av dei næraste kommunane så langt har gjort. Fristen er 20. juni.

Tidlegare vedtak i kommunestyra i saka om nasjonal ramme for vindkraft bør vera tilstrekkeleg grunnlag til å slå fast ønske om kommunal sjølvråderett i slike saker.

Oppropet frå initiativtakar, ordføraren i Lyngdal kommune, er sendt til alle kommunane i landet 25. mai.

Der ynskjer ein først og fremst ei lovendring om at det bør vera ein kommunal styringsrett etter plan- og bygningslova og ikkje som no statleg overkøyring med bruk av energilova. Då kan ein komma opp i ein situasjon som i Tysvær der lokaldemokratiet samt fylkesmann og fylkeskommune vart valsa over med bruk av statleg arealplan.

Jon Magne Svendsbøe

Vikebygd