Den første reine Ap-regjeringa på 25 år

Det sa Støre til jubel og klapping frå frammøtte på Slottsplassen.

Stoltenberg-comeback

Jens Stoltenberg (Ap) gjer comeback i norsk politikk som finansminister. I tillegg kjem fleire nye Ap-politikarar inn i regjering.

– Her er det nokre nye ansikt, nokre kjende og nokre veldig kjende ansikt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) då han kom ut på Slottsplassen i Oslo tysdag formiddag saman med det nye regjeringslaget sitt.

Den nye regjeringa vart utnemnd av kong Harald i eit ekstraordinært statsråd like før. – I sum er dette eit lag som er klar til å ta fatt på å styre Noreg i ei krevjande, utsett tid. Dei er valde for å kunne ta den oppgåva. Vi er på jobb for Noreg, sa Støre.

Dette er den nye Støre-regjeringa:

Åtte nye statsrådar går inn i den nye mindretalsregjeringa frå Arbeidarpartiet for å erstatte Senterparti-statsrådane som går ut. * Tidlegare statsminister, finansminister og generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg (65), blir finansminister. * Tidlegare fylkesordførar i Trøndelag, Tore O. Sandvik (55) , blir forsvarsminister. Han var i fjor haust vikar for klima- og miljøministeren. * Dommar og tidlegare statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen (54) , blir ny justisminister. * Avtroppande partisekretær i Arbeidarpartiet, Kjersti Stenseng (50), blir ny kommunalminister. * Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (36) blir ny landbruks- og matminister. * Stortingsrepresentant Lene Vågslid (38) blir ny barne- og familieminister. * Tidlegare leiar i miljøstiftinga Zero, Sigrun Gjerløw Aasland (46) , blir ny forskings- og høgare utdanningsminister. Ho var fram til utnemninga statssekretær i Klima- og miljødepartementet. * Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (39) blir ny utviklingsminister. Held fram som før Resten av regjeringsmedlemmene frå Arbeidarpartiet held fram i posisjonane sine, blant dei nestleiarane Jan Christian Vestre som helse- og omsorgsminister og Tonje Brenna som arbeids- og inkluderingsminister. Dei nye statsrådane tek over kontora frå dei avtroppande Senterparti-statsrådane i nøkkeloverrekkingar seinare tysdag.

