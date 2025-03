Trafikkulykke i Åkrafjorden

To personar skal vere skada i ei trafikkulykke ved Kyrping sundag ettermiddag.

— Ein bil har køyrd i autovernet, skeia ut i motgåande køyrefelt og truffe ein annan bil, melder Sør-vest politidistrik på X.

Hendinga har skjedd på E134 ved Kyrping, heilt vest i Åkrafjorden.

To skal vere skada

Det er meldt om at to personar er skada.

Naudetatane er på veg.

— Ulykka framstår som alvorleg. Redningshelikopter og luftambulanse er sendt til staden, melder operasjonsleiar Rune Tallaksen ved Sør-Vest politidistrikt klokka 16.42

Trafikken står

Vegen er stengt på begge sider av staden, på vestsida er vegen stengt i Stordalstunnelen.

Klokka 16.59 melder politiet at luftambulanse og redningshelikopter har landa på staden.

Klokka 17.10 startar køen på austsida ved Markhustunnelen, får Grannar opplyst av tipsar.

Ved 17.20 opplyser Grannar sin journalist Renate Sævareid, som er kome fram til staden, at to redningshelikoptre er på plass. Det same er fire brannbiler og tre ambulansar.

— Det er veldig mykje redningspersonell på staden, seier ho.

Klokka 17.23 opplyser politiet at èin person blir sendt frå staden i luftambulanse.

Saka blir oppdatert