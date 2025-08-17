I 1927 vart Baroniet i Rosendal omgjort til stifting og overteke av Universitetet i Oslo. I dag blir staden drive som museum, avlsgard og kultursenter. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK
I 1927 vart Baroniet i Rosendal omgjort til stifting og overteke av Universitetet i Oslo. I dag blir staden drive som museum, avlsgard og kultursenter. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPKBilde 1 av 17

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

På kne for romantikken

NPK–Heidi Molstad Andresen
Abonnement