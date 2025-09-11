Det var godt oppmøte på opninga av fleirbruksbanen. FOTO: PRIVAT
Det var godt oppmøte på opninga av fleirbruksbanen. FOTO: PRIVATBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Lesaren melder

Offisiell opning av fleirbruksbana ved Bryggebakken i Vikebygd

Lesaren melder
Abonnement