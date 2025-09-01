Sigrid og Torstein Halsos Stuhaug saman med dottera Aurora framfor garden i Sandeid. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
Sigrid og Torstein Halsos Stuhaug saman med dottera Aurora framfor garden i Sandeid. FOTO: SVEIN-ERIK LARSENBilde 1 av 12

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Trur på framtida på heimgarden

Svein-Erik Larsen
Abonnement