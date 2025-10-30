Ingebjørg Westerlund set stor pris på å bli henta heime i tunet. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Ingebjørg Westerlund set stor pris på å bli henta heime i tunet. Foto: Irene Mæland HaraldsenBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Får bussen heim på tunet

Irene Mæland Haraldsen
Abonnement