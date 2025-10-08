Stor glede på handballskule

27 spelarar var samla på handballskulen. Bak frå venstre: Tiril Berge Opheim, Ella Hustveit, Johan Klungland Aaserud, Sara Susegg Berge, Ann Linnea Sørhus, Amalie Haukland Lunde, Ine Berge, Iben Olene Hovland og Karoline Klungtveit Andersen. Midten frå venstre: Vera Skogen Strand, Maren Eikedal Gravdal, Andrea Nilsen, Vilma Berge, Milla Haraldsen Åsbø, Hanna Hauge Stensland, Mille Hauge Christiansen, Aria Berge, Martin Vølstad Gundersen og Iver Vårvik Matre. Nede frå venstre: Helene Risøy, Live Berge, Julia Tvedt Haugland, Tiril Brandal Berge, Marie Hundhammer, Emrik Berge Opheim, Emilian Grindheim Toadalen og Saga Ljosnes Nærheim. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
27 spelarar var samla på handballskulen. Bak frå venstre: Tiril Berge Opheim, Ella Hustveit, Johan Klungland Aaserud, Sara Susegg Berge, Ann Linnea Sørhus, Amalie Haukland Lunde, Ine Berge, Iben Olene Hovland og Karoline Klungtveit Andersen. Midten frå venstre: Vera Skogen Strand, Maren Eikedal Gravdal, Andrea Nilsen, Vilma Berge, Milla Haraldsen Åsbø, Hanna Hauge Stensland, Mille Hauge Christiansen, Aria Berge, Martin Vølstad Gundersen og Iver Vårvik Matre. Nede frå venstre: Helene Risøy, Live Berge, Julia Tvedt Haugland, Tiril Brandal Berge, Marie Hundhammer, Emrik Berge Opheim, Emilian Grindheim Toadalen og Saga Ljosnes Nærheim. FOTO: SVEIN-ERIK LARSENBilde 1 av 31

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Stor glede på handballskule

Svein-Erik Larsen
Abonnement