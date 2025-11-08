Albert Rafdal har vore oppteken av våpen og handverk sidan han var gutunge – og det har vore levebrødet hans nesten heile livet. FOTO: RENATE SÆVAREID
Albert Rafdal har vore oppteken av våpen og handverk sidan han var gutunge – og det har vore levebrødet hans nesten heile livet. FOTO: RENATE SÆVAREIDBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Frå sløyden til suksessverkstad

Renate Sævareid
Abonnement