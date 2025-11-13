Konsernsjef Bjørn Tollefsen (t.v.) og gründer og medeigar Johannes Helgevold er godt fornøgde med den store oppgraderinga i Sandeid. FOTO: RENATE SÆVAREID
Konsernsjef Bjørn Tollefsen (t.v.) og gründer og medeigar Johannes Helgevold er godt fornøgde med den store oppgraderinga i Sandeid. FOTO: RENATE SÆVAREIDBilde 1 av 6

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Nytt liv i gammalt bygg: — Me investerer her i bygda

Renate Sævareid
Abonnement