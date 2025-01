Det stadfestar organisasjonsdirektør Olav Hypher til Kampanje.

NRK må kutte 200 millionar kroner i 2025.

– NRK har også innført tilsetjingsstopp, og vi lèt vere å erstatte medarbeidarar som sluttar eller pensjonerer seg, seier Hypher.

Klubbleiar for NJ i NRK, Anne Berit Larsen, er glad for at dei unngår ei styrt nedbemanning.

– Vi er svært glade for å ha komme i mål med frivilligheit, sjølv om det er ein litt vemodig dag med blanda kjensler, seier ho.

(©NPK)