Kunstig intelligens gir håp for hjernesvulstpasientar

Forskarar ved Nofima har utvikla eit datasett med hyperspektrale bilete som kan forbetre diagnostiseringa av aggressive hjernesvulstar. Gjennombrotet er oppnådd ved å kombinere hyperspektral avbilding med kunstig intelligens. Dette nye datasettet, kalla HistologyHSI-GB, er no tilgjengeleg for forskarar over heile verda via The Cancer Imaging Archive (TCIA).

Leidd av Samuel Ortega, har eit internasjonalt forskarteam samla 469 hyperspektrale bilete frå 13 pasientar med glioblastom, ein aggressiv type hjernesvulst. Denne databasen kan bidra til tidlegare og meir presis oppdaging av kreftceller, noko som er avgjerande for vellykka behandling.

– Ved å dele denne databasen kan forskarar utvikle betre metodar for å oppdage kreftceller i vevsprøver, seier Ortega.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Universitetet i Las Palmas de Gran Canaria og Doctor Negrín University Hospital, finansiert av spanske myndigheiter og EU. Hyperspektral avbilding gir meir detaljert informasjon enn tradisjonelle mikroskopbilete, og har tidlegare vist lovande resultat innan andre medisinske felt som tidleg oppdaging av hudkreft. Ortega understrekar viktigheita av tidleg diagnose i kampen mot denne aggressive kreftforma.

