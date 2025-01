Vestre vil kutte sjukefråvær på sjukehusa

– Det er ei uro at fråværet i dag er altfor høgt. Eg opplever at både helsepersonell, tillitsvalde og leiarar er opptekne av å jobbe saman for å få det ned, seier han til NTB.

– Frigjer 1500 årsverk

I Helse- og omsorgsdepartementet har dei rekna på det: Om sjukefråværet kjem tilbake på 2019-nivå, vil det frigjere 1500 årsverk. I tillegg vil det skape mindre press på kollegaene dersom færre er borte frå jobb.

– Så dette har eit stort, stort potensial, seier Vestre.

Sjukefråværet varierer mellom helseregionane, men i alle regionar har fråværet auka sidan 2019.

Dei siste tilgjengelege tala viser at Helse vest ligg lågast med eit sjukefråvær på 8,1 prosent (det var 7 prosent i 2019), medan Helse nord har det høgaste fråværet med 9,2 prosent (opp frå 8,1 prosent). Tilsvarande utvikling ser ein i Helse sør-aust og Helse Midt-Noreg.

Vestre flettar samtidig inn debatten om sjukelønnsordninga. Det viktigaste er å bruke tid og energi på tiltak som ein veit har effekt i staden for å gjere folk usikre, meiner han.

– Det å skape uro om lønnstryggleiken, det er ei avsporing, seier han.

Ønskjeturnus og betre leiing

På føretaksmøtet onsdag ettermiddag vil helseregionane få beskjed om å intensivere arbeidet for å få sjukefråværet ned. Vestre listar opp grep ein har hausta god erfaring med:

* Systematisk oppfølging av tilsette som er sjukmelde.

* Leggje meir til rette for fleksibilitet og at tilsette kan komme med ønske om turnus og arbeidstid.

* Auka kompetanse hos leiarane. Rutinar som skal sikre betre samarbeid.

* Betre fagleg oppfølging av nytilsette.

Helseministeren seier han vil følgje med på tala månadleg, og at det skal rapporterast om utviklinga i juni.

Sjukehustalen har vorte helsetalen

Sjukefråvær er eit av temaa Vestre tek opp når han onsdag taler til helsesektoren frå Radiumhospitalet i Oslo.

Dette er den første sjukehustalen til Vestre etter at han tok over som helseminister i april i fjor – ein tale som no er døypt om til å heite helsetalen. Det er fordi Vestre bruker talen til å seie noko om forventningar og krav også til kommunehelsetenesta.

– Dette blir som julaftan! seier Vestre, som gler seg til å halde talen, der han også vil snakke om mellom anna helsekøar og samhandling mellom sjukehus og kommunehelseteneste.

Talen blir halden kvar januar i samband med at helseregionane får oppdragsdokumentet sitt. Der legg statsråden fram forventningar og mål for verksemda i året som kjem.

(©NPK)