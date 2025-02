Fråseier seg bonus etter eggskandalen

Konsernsjefen i Felleskjøpet, Svenn Ivar Fure, har informert styret om at han ikkje vil ha bonus for 2024 etter eggskandalen.

I starten av februar kalla fleire produsentar tilbake tonnevis med egg etter at Felleskjøpet hadde levert fôr med alvorlege forhøgde verdiar av vitamin D.

Feilen førte også til at 60.000 høns er avliva den siste tida, skriv NRK. Det var Nationen

som først omtalte saka.

I årsrapporten til Felleskjøpet for 2024 tek konsernsjef Svenn Ivar Fure ansvar. Her står det om den store produksjonsfeilen ved kraftfôrfabrikken i Trondheim, som skjedde på slutten av året.

– Det blir feil for meg å få ein bonus for fjoråret når vi står midt i denne alvorlege saka, der vi framleis ikkje har den endelege oversikta over konsekvensane, seier Fure.

Som toppleiar kan han få utbetalt ein bonus på inntil 20 prosent av fastlønna.

– No står vi i den mest alvorlege saka i mi tid som konsernsjef. Å seie frå meg bonus var eine og åleine mi personlege avgjerd, seier han.

Leiinga har bestemt at saka skal granskast internt.

